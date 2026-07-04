Dopo 53 anni Bruno Conti termina il suo rapporto lavorativo con la Roma. Il contratto di uno dei simboli storici giallorossi è scaduto, come rivela Fabrizio Aspri, nella decisione ha influito una motivazione: “Bruno Conti è un uomo equilibrato, ha sempre dato tutto se stesso, c’è sempre una fine, Bruno ha dovuto combattere con la salute nell’ultimo periodo contro la sua malattia. Adesso è giusto riposare, pensare a continuare le cure, perché Bruno rimarrà nel centenario con un ruolo importante. Quello che disse Maradona su di lui fu da brividi, perché lo mise al suo livello. Lo presentò come un artista italiano del calcio che avrebbe meritato di giocare a livelli più alti. Lo presentò come uno dei primi 5 al mondo”.

Tanti sono i campioni che negli anni Bruno Conti ha valorizzato, Marcacci: “I contratti prima o poi finiscono, è impossibile pensare la Roma senza Bruno Conti. Quello che è stato come calciatore e come valori tecnici… Oggi se lo potrebbero permettere poche società al mondo. Basta riguardare il gol ai mondiali del 1982 contro il Perù. Quello che ha fatto lavorando per la Roma come allenatore delle giovanili è nei nomi dei giocatori che hanno solcato la Serie A in questi anni, passati e valorizzati da lui”.

Roberto Bernabai: “La storia di Bruno Conti è legata a quella della Roma. Ho vissuto tanti momenti belli, eppure uno dei passaggi che ricordo con particolare affetto è legato ai giorni che ho trascorso insieme a Bruno nei momenti dell’addio, nel 1991. Ho avuto modo di apprezzarne la grande umanità, ho conosciuto i suoi figli e ho apprezzato le genuinità di un personaggio che viveva la sua assoluta grandezza con una semplicità e una intelligenza senza pari. Questo Bruno Conti lo ha portato nella Roma prima da calciatore e poi da allenatore di tanti giovani”