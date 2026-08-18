Rodrigo Mora è arrivato nella Capitale ed è pronto a iniziare la sua avventura con la Roma. Il talento portoghese è atterrato a Ciampino nel pomeriggio, dove ad attenderlo ha trovato centinaia di sostenitori giallorossi tra cori, sciarpe e telefoni pronti a immortalare i suoi primi istanti da nuovo giocatore romanista.

Un’accoglienza importante per il classe 2007, arrivato in Italia accompagnato anche dal suo agente Jorge Mendes. Ma tra le tante immagini dello sbarco ce n’è una che ha attirato particolarmente l’attenzione.

Infatti, durante il passaggio davanti ai tifosi, Mora sembra lasciarsi andare al suo primo “Forza Roma”. Un breve labiale, messo in evidenza dalle immagini, che non è passato inosservato.

Rodrigo Mora alla Roma: le cifre dell’accordo con il Porto

L’arrivo a Ciampino rappresenta l’ultimo passaggio di una trattativa lunga e articolata. Roma e Porto hanno raggiunto l’intesa sulla base di 25 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. Con il club portoghese che manterrà il 50% dell’eventuale futura rivendita.

Nell’accordo è stata inserita anche una particolare possibilità per i giallorossi. A partire dal prossimo anno, la Roma potrà eliminare la percentuale spettante al Porto attraverso un ulteriore investimento, indicato in ulteriori 25 milioni di euro.

Un investimento significativo per uno dei talenti più interessanti della nuova generazione portoghese e un altro rinforzo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Dopo l’arrivo nella Capitale, per Mora sono previsti i consueti passaggi prima dell’inizio della nuova esperienza: visite mediche, firma e successivamente il primo contatto sul campo con il gruppo giallorosso.

Intanto, però, il primo incontro con il popolo romanista è già avvenuto. E tra l’entusiasmo di Ciampino e quel “Forza Roma” apparentemente pronunciato appena arrivato, Mora sembra aver già capito quale sia il modo più rapido per conquistare i suoi nuovi tifosi.

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