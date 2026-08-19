Una qualificazione festeggiata in modo a dir poco insolito. Dopo aver conquistato l’accesso ai playoff di Conference League, la Dinamo City di Tirana ha infatti celebrato il successo contro l’Auda con un rituale destinato a diventare necessariamente virale.

La formazione albanese, sconfitta 1-0 nella gara d’andata, ha ribaltato completamente il risultato vincendo 4-0 nel ritorno e chiudendo il doppio confronto sul 4-1 complessivo. Tanta l’euforia di squadra, allenatore e presidente, che per la gioia ha cominciato letteralmente a lanciare banconote nello spogliatoio dopo il match.

Dinamo Tirana, il presidente Bardhi lancia soldi nello spogliatoio per festeggiare la qualificazione ai Play-off di Conference League

Al termine della partita, il presidente della Dinamo City Ardian Bardhi ha raggiunto i giocatori negli spogliatoi portando con sé una borsa contenente denaro contante.

Durante i festeggiamenti, Bardhi ha iniziato a lanciare le banconote tra i calciatori, che hanno accolto con entusiasmo il particolare premio per il passaggio del turno. Una scena ripresa dalle telecamere e rapidamente circolata sui social.

Ma la storia non finisce qui. Secondo quanto filtrato nelle ultime ore, l’incentivo economico potrebbe diventare ancora più consistente nel prossimo turno. Il presidente avrebbe infatti promesso alla squadra un bonus complessivo da 500mila euro in caso di qualificazione alla League Phase della Conference League.

Per riuscirci, la Dinamo City di Tirana dovrà superare il Pafos nel playoff. In palio non ci sarà quindi soltanto l’accesso alla competizione europea, ma anche un premio decisamente importante per squadra e giocatori.

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