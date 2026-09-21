Continua a far discutere, inevitabilmente, quanto accaduto prima di Juventus-Atalanta: durante il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola, una parte del tifo organizzato bianconero si è voltata di spalle, intonando cori dedicati ad alcune figure storiche della Juventus.

La società ha successivamente condannato l’episodio, sottolineando come nessuna rivalità possa giustificare una mancanza di rispetto durante un momento di commemorazione.

Juventus-Atalanta, Ferrajolo: “Mazzola? Fatto gravissimo, la FIGC deve intervenire”

Durissimo il commento di Luigi Ferrajolo, che ha definito quanto accaduto una “vergogna nazionale”, oltre ad aver invocato un intervento deciso da parte delle istituzioni sportive.

“Spero e chiedo che la Federazione intervenga e dia una squalifica lunga alla curva della Juve, che se la devono ricordare“, ha dichiarato, auspicando anche l’identificazione dei responsabili del gesto.

Per Ferrajolo l’episodio non può essere derubricato a semplice provocazione tra tifoserie: “È una cosa di una volgarità, di una cattiveria e di un’ignoranza che ci offende tutti. Non può passare come una goliardata. Serve un segnale forte, perché altrimenti siamo davvero finiti in basso, in basso“.

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