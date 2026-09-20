Il Napoli conferma il proprio attuale livello, fermata al Franchi dalla ritrovata Fiorentina di Vanoli. Le prime della classe sono un gradino sopra per qualità, intensità e numero di alternative.

Oggi il gol di Gilmour aveva illuso, prima del fortunoso pareggio della Viola a inizio secondo tempo. Una volta arrivato il pari il Napoli ha provato a ritornare in vantaggio, ma con Lucca e l’attuale Neres trovare il gol equivale a incontrare un’oasi nel deserto. Ci prova Favasuli che si conferma la migliore alternativa per i partenopei. La partita termina 1-1 con un paio di belle parate di De Gea e Milinkovic.

Inter, Roma e Como in queste giornate hanno giocato un altro calcio, ora Allegri ha una lunghissima sosta per lavorare e cercare di avvicinarsi a un livello utile per competere in zona Champions.