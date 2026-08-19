Lazio, Vocalelli boccia Icardi: “Attenta! Rischi di peggiorare la situazione…”

Sogno proibito o scelta sconsiderata? Il nome di Mauro Icardi continua ad accendere il mercato della Lazio. L’attaccante argentino, oggi svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray, è stato accostato nelle ultime settimane anche al club biancoceleste. Secondo le indiscrezioni circolate sul mercato, ci sarebbero stati contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione, che resta comunque tutt’altro che definita.
A Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli ha però espresso forti dubbi sull’opportunità di portare l’ex Inter a Formello. Non per il valore del centravanti, che l’ex direttore del Corriere dello Sport considera elevato, ma per gli equilibri di una squadra chiamata prima di tutto a ritrovare compattezza.
Lazio, Vocalelli: “Icardi può far saltare il banco”
“Icardi è un ottimo giocatore, per carità, ma penso che possa essere proprio quello che fa saltare definitivamente il banco dentro la Lazio”, ha spiegato Vocalelli.
Il timore riguarda soprattutto lo spogliatoio. Secondo il giornalista, le caratteristiche “egoistiche” dell’argentino, il suo status da grande nome e un eventuale ingaggio superiore rispetto a quello dei compagni potrebbero creare nuove tensioni in un ambiente già complicato.
Vocalelli sottolinea anche un aspetto tecnico: Icardi è un attaccante fortemente orientato alla finalizzazione e, a suo giudizio, la Lazio dovrebbe invece puntare in questo momento soprattutto sulla forza del gruppo.
“Può portare gelosie in campo, può diventare quello che guadagna più di tutti. Non so se sia l’uomo adatto”, ha aggiunto.
Il riferimento è al rischio di costruire una squadra troppo dipendente dalla propria stella anziché rafforzare gli equilibri collettivi. “È un giocatore quasi indiscutibile, ma per caratteristiche tecniche e per quello che rappresenterebbe come stella, a me non convince per niente”.
Nel dibattito è emersa anche la tesi opposta: un giocatore con esperienza, personalità e capacità realizzativa come Icardi potrebbe diventare proprio il riferimento su cui appoggiare una Lazio in difficoltà.
Vocalelli, però, invita a non sottovalutare il rischio. Per lui la priorità, prima ancora del grande nome, deve essere evitare che le tensioni interne compromettano definitivamente una stagione già partita in un clima molto complicato.
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