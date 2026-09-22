Frosinone, parla il DS Castagnini: “Alvini è un top. Gli arbitri stanno facendo casino”

Il Frosinone ha iniziato la stagione di Serie A come meglio non poteva, conquistando 10 punti in 5 giornate. Un avvio che ha acceso l’entusiasmo nell’ambiente giallazzurro, ma che la società invita ad affrontare con equilibrio, consapevole delle difficoltà di un campionato lungo e competitivo.

A fare il punto sul momento del Frosinone è il direttore sportivo Renzo Castagnini, tra gli uomini di riferimento del progetto societario. Il DS ha affrontato diversi temi, dall’obiettivo stagionale alla crescita di Palmisani, passando per il lavoro di Massimiliano Alvini e per la gestione del VAR.

Frosinone, parla il DS: “Alvini un top. Gli arbitri stanno facendo casino”

Siete partiti benissimo quest’anno, qual è l’obiettivo del Frosinone?

“Siamo partiti bene, siamo contenti, ma andiamoci piano. La Serie A è dura, per ora le cose vanno bene ma dobbiamo continuare a lavorare sui nostri principi e mantenere i piedi per terra“.

Contro il Como Palmisani ha fatto parate straordinarie.

“Palmisani lo avevamo in rosa anche lo scorso anno. Si è fatto male il primo portiere, dopo il ritiro abbiamo avuto il coraggio di metterlo dentro e ha fatto un campionato eccezionale“.

Qual è l’importanza di una figura come Alvini nel progetto Frosinone?

“Alvini è un allenatore top: sa lavorare, è coraggioso, gioca sempre per vincere. Non gli piace la gestione delle partite o dell’allenamento, ha uno staff molto competente sotto l’aspetto fisico. Le fortune del Frosinone sono legate molto ad Alvini, che ha fatto un lavoro straordinario“.

Cosa ne pensa di questa nuova gestione del VAR?

“Gli arbitri stanno facendo casino. Il VAR o lo valutano o lo toglano del tutto: così si fa solo confusione!“.

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