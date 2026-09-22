Affondo durissimo dell’eurodeputata tedesca Christine Anderson (AfD) contro la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Secondo Anderson, von der Leyen “deve essere accusata dei suoi crimini in tribunale e dovrebbe essere rinchiusa in carcere per un tempo lunghissimo, per tutto le cattiverie che ha fatto ai cittadini negli Stati membri dell’UE”.

Non è la prima volta che Anderson, tra le voci più critiche del Parlamento Europeo nei confronti dell’esecutivo comunitario, punta il dito contro von der Leyen: negli anni l’eurodeputata si è più volte appellata alle indagini in corso sulla presidente della Commissione per chiederne la sospensione dagli incarichi. Il riferimento è al cosiddetto Pfizergate, l’inchiesta della Procura Europea (EPPO) sugli SMS scambiati da von der Leyen con l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla durante la trattativa sui vaccini anti-Covid, e sulle accuse di corruzione, conflitto di interessi e distruzione di documenti che ne sono scaturite, ancora oggetto di procedimento giudiziario.

Con questa nuova dichiarazione, Anderson alza ulteriormente i toni, chiedendo non più solo l’incandidabilità politica ma un vero e proprio processo penale e la detenzione della presidente della Commissione, ritenuta responsabile – a suo dire – del “male causato ai cittadini” dei Paesi membri.