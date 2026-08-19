Ci siamo! La Serie A 2026-2027 è pronta a partire e, come ogni estate, è tempo di pronostici. Scudetto, zona Champions, possibili sorprese e squadre chiamate a lottare per non retrocedere: i nostri opinionisti hanno tracciato la propria griglia in vista della nuova stagione.

Nelle grafiche qui sotto raccogliamo le previsioni delle nostre ‘Teste di Calcio’, con classifiche e indicazioni personali su quello che potrebbe accadere nel prossimo campionato, in particolare per quanto riguarda la lotta per i primi quattro posti.

Pronostici inevitabilmente diversi, tra certezze, scommesse e qualche scelta destinata a far discutere. Chi avrà visto più lontano? Il verdetto, come sempre, arriverà dal campo.

Tutti i pronostici degli opinionisti di Radio Radio per la Serie A 2026-2027