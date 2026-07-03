“L’agente di Di Gregorio ha detto la verità!” | Juventus, il duro attacco di Visnadi

Tiene banco in casa Juventus il caso che coinvolge Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero, finito al centro delle critiche dopo una stagione complicata, è anche al centro delle voci di mercato. Il club bianconero, infatti, starebbe valutando un nuovo numero uno in vista della prossima stagione. A far esplodere la polemica, però, è stato il duro sfogo del suo procuratore, Carlo Alberto Belloni, che sui social ha attaccato apertamente la dirigenza bianconera.

“L’instabilità degli ultimi due anni è il vero problema“, ha scritto l’agente, ricordando i “20 giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori e tre dirigenze“. Belloni ha poi difeso il rendimento del proprio assistito, sostenendo che la Juventus abbia individuato in Di Gregorio il capro espiatorio della stagione: “La dirigenza ha speso 130 milioni per tre attaccanti impresentabili e, per coprire quella spesa, ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere acquistato dalla precedente gestione“. Infine ha precisato che il giocatore ha ancora tre anni di contratto e che partirà regolarmente per il ritiro.

Le dichiarazioni hanno spinto lo stesso Di Gregorio a intervenire pubblicamente. Attraverso una storia su Instagram, il portiere ha preso le distanze dalle parole del proprio procuratore, soprattutto per quanto riguarda i riferimenti allo spogliatoio.

“Anche se si tratta del mio agente, con cui collaboro dall’inizio della carriera, prendo le distanze da quanto riferito sui miei compagni, per i quali nutro grande stima e rispetto“, ha scritto il numero uno bianconero.

Di Gregorio ha poi ribadito la propria professionalità: “È stata una stagione complicata, ma finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò questa maglia come ho sempre fatto“.

Una presa di posizione che prova a spegnere le polemiche, ma che non cancella i dubbi sul futuro del portiere.

Sul caso è intervenuto anche Gianni Visnadi a Radio Radio Lo Sport. Il giornalista ha sostanzialmente condiviso la linea del procuratore di Di Gregorio, puntando il dito contro le responsabilità della Juventus: “L’agente di Di Gregorio ha fatto bene, ha ragione. La Juventus ha perso la sua storia, è completamente da rifondare. Il vero problema non è stato Di Gregorio, ma il pacchetto attaccanti composto da Openda-David“.

Un giudizio netto che alimenta ulteriormente il dibattito attorno alla stagione bianconera e al futuro del portiere.







