Vannacci senza filtri: “Dico le cose scomode, ecco perché mi votano”

Il fenomeno Vannacci continua a crescere nei sondaggi politici. Secondo l’ultima rilevazione Ixè, diffusa il 7 luglio, Futuro Nazionale ha raggiunto il 7,1% delle intenzioni di voto, più che raddoppiando i consensi rispetto al 3,4% di aprile. Un trend confermato anche da altri istituti: secondo Youtrend per SkyTg24, il partito del generale ha superato il 6% a inizio luglio, sorpassando ormai stabilmente la Lega. Il sondaggio Ixè evidenzia inoltre che la crescita di Vannacci arriva soprattutto da disoccupati, operai e redditi medio-bassi, mentre tra l’elettorato di Futuro Nazionale la quota di chi vorrebbe elezioni anticipate entro il 2026 tocca il valore più alto tra tutti i partiti, il 37%.

Il Generale ha commentato questi dati rivendicando il proprio stile diretto. Sul profilo del suo elettorato, Vannacci ha spiegato che “sono le persone che non hanno risposte… la feccia della società“, riferendosi non solo ai ceti meno abbienti ma anche a imprenditori e giovani “non abbastanza preparati” per il mondo del lavoro.

Il lavoro a 14 anni

Tra le proposte più discusse, il libretto di lavoro a 14 anni, pensato per attività estive volontarie. Vannacci ha respinto le accuse di rischio dispersione scolastica: “sarebbe un momento in cui i giovani si avvicinano al mondo del lavoro”, ha spiegato, citando come esempio la propria figlia quattordicenne.

Le spie russe e il salario minimo

Il generale è intervenuto anche sul caso di spionaggio a favore della Russia che ha portato all’arresto di due ex uomini dei servizi e coinvolto quattro militari: “se fosse vero, sarebbe un tradimento gravissimo della propria patria”, ha detto, ricordando un precedente del 2019. Su salario minimo e sanità, ha ribadito la linea contraria a un’imposizione per legge, puntando invece su contrattazione e defiscalizzazione degli utili reinvestiti in azienda.