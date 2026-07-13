Sinner vince Wimbledon ▷ “Non ci sono parole: un fenomeno epocale!”

Jannik Sinner entra sempre più nella storia del tennis. A dodici mesi dal primo successo, il numero uno del mondo conquista per la seconda volta consecutiva Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev al termine di una sfida spettacolare e combattuta. Sul Centre Court il campione italiano si impone in quattro set con il punteggio di 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 dopo quasi quattro ore di battaglia.

Sinner-Zverev: com’è andato il match

La finale è stata un’autentica prova di carattere. Zverev ha iniziato meglio, aggiudicandosi il primo set al tie-break dopo una frazione dominata dai servizi. Sinner, però, non si è lasciato condizionare e ha reagito con la calma e la solidità che ormai lo contraddistinguono: ha dominato il secondo tie-break, riportando il match in equilibrio e cambiando l’inerzia della partita.

Nel terzo e nel quarto set è emersa la superiorità dell’azzurro nei momenti decisivi. Sinner ha alzato il livello, ha trovato il break nei passaggi chiave e ha chiuso la finale con grande autorità, confermandosi padrone dell’erba londinese.

Una prestazione da campione, certificata anche dai numeri: 15 ace, l’80% di punti vinti con la prima di servizio, 58 vincenti e appena 25 errori non forzati. Con questo successo Sinner conquista il quinto titolo del Grande Slam della carriera e diventa il decimo giocatore dell’era Open capace di vincere Wimbledon per due anni consecutivi, entrando nel ristretto gruppo di leggende come Federer, Sampras, Borg, Laver e Djokovic.

Il trionfo contro Zverev, alla sua seconda finale Slam consecutiva dopo il Roland Garros, conferma anche il dominio dell’altoatesino nella stagione 2026, già impreziosita da sei titoli.

“Vincere di nuovo qui è incredibile, non c’è posto migliore per giocare a tennis“, ha detto Sinner durante la premiazione, ringraziando il suo team, la famiglia e il pubblico del Centre Court.

A soli 24 anni, Jannik Sinner continua a riscrivere la storia: Wimbledon parla ancora italiano.

“Sinner è fenomenale: non ci sono parole per lui!”

Anche il mondo dell’informazione sportiva celebra l’impresa di Sinner. Alessandro Fusco, a Radio Radio Mattino – Sport & News, ha sottolineato la portata storica del successo dell’azzurro: “Colleziona record su record. Epocale, storico, straordinario, leggendario, mitico: qualsiasi aggettivo non basta per descrivere Sinner“.

Un entusiasmo che va oltre gli appassionati di tennis e che coinvolge l’intero Paese. “Tutti gli appassionati di tennis sono in visibilio per lui – ha aggiunto Fusco – ma anche chi non ha mai preso una racchetta in mano può sentirsi orgoglioso di essere italiano“. Parole che raccontano il valore simbolico di un campione capace di trasformare ogni vittoria in un evento nazionale.