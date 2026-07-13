La democrazia ha quattro gambe, ma quante reggono ancora in Italia?

Informazione, scuola, magistratura e sanità sono i pilastri su cui si regge una democrazia compiuta. Ma oggi quante di queste gambe tengono davvero?

Immaginiamo la democrazia come un tavolo. Non un tavolo qualsiasi, ma uno che per reggersi in equilibrio ha bisogno di quattro gambe precise. Sono le stesse quattro gambe di cui vogliamo parlare oggi, perché è da lì che passa la tenuta di un intero sistema.

Informazione e scuola: le fondamenta della coscienza civile

La prima è l’informazione. Senza un’informazione libera, indipendente, che circoli senza padroni, come possiamo farci un’idea reale di quello che accade intorno a noi? Già i classici greci lo insegnavano migliaia di anni fa: senza conoscenza si resta sudditi, non cittadini. Oggi, con i grandi gruppi finanziari che controllano buona parte dei media, il rischio è persino più insidioso di allora.

La seconda gamba è la scuola. Se ai giovani non trasmettiamo la direzione giusta, che futuro li aspetta? Sappiamo tutti in che condizioni versa oggi la scuola italiana, e sappiamo — i genitori lo sanno bene — cosa viene davvero insegnato nelle aule, e cosa invece viene trascurato.

Magistratura e sanità: i contrappesi che tengono in piedi lo Stato

La terza è la magistratura, il contrappeso naturale del potere politico. Anche qui la parola chiave è terzietà: l’avvocato difende il suo assistito, ma chi indaga e chi giudica deve restare sopra le parti, senza fare comizi né schierarsi.

La quarta, infine, è la sanità. Un servizio che curi tutti, non solo chi può permetterselo, è la condizione minima per chiamarsi società civile. Senza cure garantite a tutti, quella civiltà resta solo un’etichetta.

Il tavolo che rischia di crollare

Quattro gambe, dicevamo. E un tavolo, si sa, regge anche su tre: ne esistono persino di design con un solo sostegno centrale. Se una gamba cede un poco, la struttura tiene comunque. Ma se a cedere sono due, il tavolo crolla.

La domanda, allora, è semplice e scomoda insieme: quante di queste quattro istituzioni — informazione, scuola, magistratura, sanità — funzionano davvero, oggi, in Italia?