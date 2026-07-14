IL BOTTA E RISPOSTA TRA ALLEGRI E CARDINALE – Nel giorno della presentazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ha tracciato la rotta del nuovo corso rossonero. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, Cardinale ha ribadito la volontà di costruire una squadra capace di esprimere un calcio offensivo e dominante, sintetizzando il concetto con una frase precisa: “Vogliamo giocare per vincere, non per non perdere“. Dichiarazioni che in molti hanno interpretato come una frecciata nei confronti di Massimiliano Allegri, tecnico che ha guidato il Milan nella passata stagione.

La risposta è arrivata nel corso della presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico livornese ha scelto di non alimentare la polemica, liquidando così la questione: “Non voglio assolutamente rispondere alle parole di Cardinale“.

Allegri ha poi rivolto un pensiero al suo recente passato in rossonero: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato e sopportato nella passata stagione. Mi dispiace per come è andata a finire, ma adesso inizia una nuova stagione, entusiasmante“.

Parole che chiudono, almeno pubblicamente, ogni possibile botta e risposta con il numero uno di RedBird. Se Cardinale ha voluto sottolineare la necessità di aprire un nuovo ciclo all’insegna di un calcio propositivo, Allegri ha preferito voltare pagina senza entrare nel merito delle dichiarazioni del patron rossonero, concentrandosi esclusivamente sulla nuova avventura sulla panchina del Napoli.