Summerville, Garnacho, Moreira: si accende il mercato della Roma!

Dopo aver blindato Paulo Dybala con il rinnovo di contratto, la Roma accelera sul mercato per regalare a Gian Piero Gasperini un esterno offensivo di livello. La dirigenza giallorossa sta lavorando su più tavoli contemporaneamente, ma il nome più caldo resta quello di Alejandro Garnacho.

Il club capitolino ha infatti presentato al Chelsea una prima proposta: prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una formula studiata per avvicinarsi alle richieste dei Blues, che continuano a valutare l’argentino circa 40 milioni e, almeno per il momento, preferirebbero una cessione a titolo definitivo. Le parti restano comunque in contatto e la trattativa è destinata a entrare nel vivo nei prossimi giorni.

La Roma torna su Summerville: incontro con i suoi agenti

Parallelamente, la Roma ha riacceso i riflettori su Crysencio Summerville. L’esterno olandese del West Ham era finito in secondo piano nelle ultime settimane a causa dell’elevata valutazione del cartellino, inizialmente vicina ai 60 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, c’è stato un nuovo incontro tra il club giallorosso e un rappresentante dell’entourage del giocatore. La Roma ha ribadito il proprio interesse, ma a condizioni ben precise: investimento complessivo non superiore ai 40 milioni e ingaggio entro i 4 milioni di euro a stagione. La presenza a Roma degli agenti di Summerville potrebbe favorire nuovi sviluppi.

Sul tavolo resta anche la candidatura di Diego Moreira. Per il talento dello Strasburgo i giallorossi hanno già messo sul piatto 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, mentre il club francese continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni, pur lasciando margini di trattativa. A lavorare per avvicinare le parti c’è Jorge Mendes, deciso a trovare una soluzione.

Tre piste, un solo obiettivo: consegnare a Gasperini l’esterno ideale per rilanciare le ambizioni della nuova Roma.

Aspri: “Tutte le novità di calciomercato della Roma”

A confermare il ritorno di fiamma per Crysencio Summerville sono anche le ultime indiscrezioni emerse nel primo pomeriggio. Secondo quanto riferito da Fabrizio Aspri a Radio Radio Lo Sport, oggi si è svolto un incontro dedicato all’esterno olandese.

Il West Ham avrebbe abbassato le proprie pretese fino a una valutazione di circa 40 milioni di euro, mentre il calciatore chiede un ingaggio da 4 milioni a stagione. Numeri che, secondo Aspri, rendono l’operazione concretamente percorribile per la Roma, intenzionata a sfruttare i prossimi contatti per capire se esistano i margini per arrivare a un’intesa. L’olandese, già seguito nelle scorse settimane, è così tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri giallorossi.

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