LAZIO, LOTITO NON VENDE – Nelle ultime ore il nome della Lazio è tornato al centro dell’attenzione per una nuova ondata di indiscrezioni su una possibile cessione del club. Rumors rilanciati da canali social e siti non ufficiali hanno alimentato la speculazione sul futuro societario biancoceleste, con riflessi immediati anche sull’andamento del titolo in Borsa.

Il titolo vola tra indiscrezioni e speculazioni

Le voci di un possibile interesse di soggetti esteri per il club hanno contribuito a un aumento della volatilità del titolo, già da tempo sensibile a qualsiasi notizia riguardante la governance societaria. In mattinata il mercato ha registrato movimenti significativi, con un forte incremento degli scambi e un rialzo delle quotazioni, in linea con un trend già osservato in passato in occasione di analoghe indiscrezioni.

Il fenomeno non è nuovo: anche in precedenti occasioni, semplici rumor su una possibile cessione o su investitori interessati hanno avuto effetti immediati sul titolo della Lazio, quotata a Piazza Affari.

Lotito vende la Lazio? La smentita ufficiale del club

A mettere fine alle speculazioni è arrivata nella mattinata di oggi la nota ufficiale del club, che ha smentito in maniera categorica ogni ipotesi di vendita.

Nel comunicato si legge in particolare: “La S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società. La S.S. Lazio non è in vendita“.

Il club ha inoltre precisato: “La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri“.

E ancora, la società ha definito le indiscrezioni: “Informazioni false e prive di riscontro, potenzialmente idonee ad alterare il mercato“.

La Lazio ha inoltre annunciato la possibilità di segnalare la diffusione delle notizie alle autorità competenti, richiamando il rischio di manipolazione informativa e possibili profili di aggiotaggio, data la natura di società quotata.

“A noi non risulta nulla, sono solo notizie acchiappa-like…”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, Martina Santoro ha espresso una posizione critica nei confronti della diffusione delle indiscrezioni.

Santoro ha dichiarato: “A noi non risulta niente: sono tutte speculazioni, notizie acchiappa-like. Ormai funziona così, sarei curiosa di conoscere il mestiere di chi mette in giro queste notizie…“.

Un intervento che riflette il clima di crescente tensione tra informazione, social media e mercato, dove la velocità della diffusione spesso precede la verifica delle fonti.