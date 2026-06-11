Aggiornamenti importanti sul futuro del centravanti serbo: ecco da dove potrebbe ripartire dopo l’addio alla Juventus. 

Il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto con la Juventus dopo quattro stagioni e Dusan Vlahovic sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Il centravanti serbo vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza anche al Milan con il suo grande estimatore Allegri che spinge per allenarlo nuovamente, ma alla fine il suo futuro potrebbe essere targato Premier League.

Dusan Vlahovic in campo
Vlahovic (Screenshot da profilo X @ilbianconerocom) – Radioradio.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la dirigenza del Newcastle starebbe sondando con l’entourage del serbo la sua disponibilità a trasferirsi in Inghilterra.

I Magpies, che nell’ultimo campionato si sono classificati al dodicesimo posto, non avrebbero problemi a garantire all’ex Juve un ingaggio importante e, dunque, il suo trasferimento in Inghilterra appare molto probabile. Da un bianconero a un altro, Dusan Vlahovic potrebbe presto ripartire dal Newcastle: seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.