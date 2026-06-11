Aggiornamenti importanti sul futuro del centravanti serbo: ecco da dove potrebbe ripartire dopo l’addio alla Juventus.

Il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto con la Juventus dopo quattro stagioni e Dusan Vlahovic sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Il centravanti serbo vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza anche al Milan con il suo grande estimatore Allegri che spinge per allenarlo nuovamente, ma alla fine il suo futuro potrebbe essere targato Premier League.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la dirigenza del Newcastle starebbe sondando con l’entourage del serbo la sua disponibilità a trasferirsi in Inghilterra.

I Magpies, che nell’ultimo campionato si sono classificati al dodicesimo posto, non avrebbero problemi a garantire all’ex Juve un ingaggio importante e, dunque, il suo trasferimento in Inghilterra appare molto probabile. Da un bianconero a un altro, Dusan Vlahovic potrebbe presto ripartire dal Newcastle: seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.