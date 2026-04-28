Caso Minetti, l’intervista al giornalista che ha fatto tremare il Colle

A febbraio 2026 il presidente Sergio Mattarella ha firmato la grazia per Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Il provvedimento, motivato da ragioni umanitarie, è rimasto riservato fino al 10 aprile, quando il Fatto Quotidiano ne ha dato notizia.

Abbiamo intervistato in diretta proprio Thomas Mackinson, il giornalista che ha sollevato il velo di Maya sulla questione.

La ricostruzione del Fatto

L’istanza, firmata dagli avvocati Antonella Calcaterra ed Emanuele Fisicaro, descrive il minore uruguaiano come “abbandonato alla nascita” e privo di legami familiari. I documenti del Tribunale di Maldonado consultati dal Fatto Quotidiano attestano una circostanza diversa: il bambino, nato nel dicembre 2017, aveva due genitori biologici vivi e identificati. L’affidamento all’INAU era una misura temporanea di massimo 45 giorni, disposta per favorire il ricongiungimento con la madre in condizioni di indigenza. Per ottenere la decadenza della patria potestà, Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani hanno dovuto avviare una causa civile, conclusasi il 15 febbraio 2023.

I pareri medici non allegati

L’istanza sostiene che l’intervento al Boston Children’s Hospital nel 2021 si fosse reso necessario dopo pareri contrari del San Raffaele di Milano e dell’Università di Padova. Tali pareri non risultano allegati al documento. I primari di neurochirurgia di entrambi gli istituti hanno dichiarato di non aver mai visitato il bambino, confermando che quell’intervento viene praticato regolarmente anche in Italia. Resta aperta una questione procedurale: nel 2021 la coppia non deteneva ancora la patria potestà, riconosciuta solo nel 2023.

Cipriani e gli Epstein Files

Nell’istanza Giuseppe Cipriani Jr. viene presentato come figura “normoinserita e lontana da contesti di devianza”. Gli Epstein Files attestano rapporti tra Cipriani e il finanziere Jeffrey Epstein per oltre un decennio. Secondo la ricostruzione del Fatto Quotidiano, nel 2010 Epstein avrebbe erogato a Cipriani un prestito di 800.000 sterline per l’apertura di un club a Mayfair, Londra.

Due vicende in Uruguay

Il 14 aprile 2026 il ministero dell’Interno uruguaiano ha emesso un ordine di rintraccio per María de los Ángeles González Colinet, 29 anni, madre biologica del bambino, scomparsa a metà febbraio 2026, negli stessi giorni in cui veniva firmata la grazia. Il 28 aprile la Procura Generale di Milano ha attivato l’Interpol per accertamenti urgenti, con eventuale rogatoria in Uruguay come passo successivo. La procuratrice Francesca Nanni ha dichiarato che gli esiti potrebbero portare a una modifica del parere favorevole già espresso. Nicole Minetti ha definito le informazioni pubblicate “prive di fondamento e gravemente lesive”, annunciando azioni legali.

L’intervista di Fabio Duranti e Giorgio Bianchi