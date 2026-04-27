Momenti di tensione durante la tradizionale White House Correspondents’ Dinner a Washington, dove un incidente improvviso ha interrotto il regolare svolgimento della serata.



Secondo le prime ricostruzioni, il vicepresidente JD Vance è stato rapidamente scortato fuori dalla sala dagli agenti del Secret Service, mentre altri uomini della sicurezza hanno circondato il presidente Donald Trump per metterlo in sicurezza.

La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara, ma l’intervento è stato immediato e coordinato, segno di un protocollo attivato in risposta a una possibile minaccia o situazione anomala.