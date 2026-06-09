VIDEO | Camelio fa sbroccare Vocalelli! “È la Roma o scherzi a parte!?”

La nuova Roma prova a rimettere ordine dentro una fase che, almeno dall’esterno, continua a sembrare tutt’altro che lineare. L’arrivo di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo è ormai “ufficioso”: dopo il via libera dall’Atalanta, il dirigente è pronto a iniziare una nuova avventura a Trigoria, con l’obiettivo di dare struttura e continuità al progetto tecnico affidato a Gasperini.

Il punto, però, è che la Roma arriva a questo passaggio dopo mesi molto agitati. L’addio di Claudio Ranieri da senior advisor ha segnato uno spartiacque importante, lasciando ancora più centrale la figura dell’allenatore e la necessità di costruire una dirigenza capace di sostenerlo nelle scelte di mercato, nella gestione dello spogliatoio e nella programmazione della prossima stagione.

In questo contesto si è acceso il confronto in diretta tra Camelio e Vocalelli. Una discussione partita dall’attualità legata a D’Amico e al calciomercato dei giallorossi. Ma poi allargatasi a temi già emersi nelle scorse settimane e tornati inevitabilmente nel dibattito: il caso Dybala, la gestione degli infortuni, le responsabilità della società, le scelte tecniche e il modo in cui il club sta provando a ricostruire dopo settimane complicate.

Il confronto, però, ha presto preso una piega sempre più dura. Camelio ha insistito con una lettura provocatoria, spingendo il ragionamento fino al punto da far perdere la pazienza anche a un profilo solitamente equilibrato come Vocalelli. Da lì lo sfogo che sintetizza perfettamente il clima della discussione: “Siamo su scherzi a parte!?”

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