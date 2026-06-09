Novità importanti sulle condizioni del numero 1 al mondo dopo il malore accusato al Roland Garros: la situazione.

Lunedì 29 giugno prenderà il via il terzo torneo dei Grande Slam, ovvero l’edizione 2026 di Wimbledon. Ai nastri di partenza ci sarà ovviamente anche Jannik Sinner, che punta a tornare al successo dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Assente, invece, Carlos Alcaraz che non ha ancora smaltito il problema al polso.

Sinner che è atteso all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati e che nella giornata di mercoledì riprenderà gli allenamenti a Montecarlo proprio in vista di Wimbledon.

Il numero 1 della classifica mondiale era stato nei giorni scorsi al J Medical di Torino per una serie di controlli approfonditi, prima del meritato relax in Sardegna in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic. Ora nuova tappa al San Raffaele per altri approfondimenti clinici per presentarsi meglio all’appuntamento sull’erba londinese e per evitare altre spiacevoli sorprese come quella del Roland Garros. Serve il miglior Sinner per tornare alla vittoria e il numero 1 del ranking Atp non vuole lasciare nulla al caso.