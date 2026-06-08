Napoli, la benedizione di Iezzo: “Allegri è un vincente! Su Baldini e la Nazionale…”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, abbiamo intervistato Gennaro Iezzo, ex portiere che ha legato una parte importante della sua carriera al Napoli. Arrivato in azzurro nel 2005, Iezzo è stato uno degli uomini simbolo della rinascita del club dopo il fallimento, contribuendo alla risalita dalla Serie C1 fino alla Serie A e conquistando l’affetto della tifoseria partenopea.

“Napoli, Allegri è un vincente: diamogli fiducia”

Nel corso dell’intervista, Iezzo ha commentato l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Una scelta che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto alla luce dell’ultima stagione vissuta dal tecnico toscano.

L’esperienza al Milan si è infatti conclusa con risultati decisamente al di sotto delle aspettative. I rossoneri non sono riusciti a centrare gli obiettivi prefissati e la stagione è stata giudicata negativamente dalla società, che ha deciso di voltare pagina.

Nonostante ciò, Iezzo invita a guardare il quadro complessivo: “Allegri nuovo allenatore del Napoli? Viene da un’annata negativa, ma per lui parla la sua storia: sa gestire gruppi importanti, è un vincente. Diamogli fiducia!“

Parole che evidenziano come l’ex portiere azzurro ritenga il curriculum dell’allenatore più importante delle difficoltà incontrate nell’ultima stagione. Per Iezzo, infatti, Allegri resta un tecnico capace di gestire squadre costruite per vincere e di sopportare le pressioni che inevitabilmente accompagnano una piazza esigente come Napoli.

“Nazionale? Io punterei su Baldini”

Dall’azzurro del Napoli a quello della Nazionale. Iezzo ha infatti espresso la propria opinione anche sul futuro della selezione italiana e sul lavoro svolto da Silvio Baldini dopo il terremoto sportivo provocato dalla mancata qualificazione ai Mondiali.

Il tecnico toscano ha scelto di ripartire da un gruppo giovane, puntando su entusiasmo e prospettiva piuttosto che sull’esperienza dei veterani. Una filosofia che sembra aver convinto l’ex portiere partenopeo.

Iezzo non ha nascosto la propria preferenza per il futuro della panchina azzurra, spiegando che oggi punterebbe proprio su Baldini come commissario tecnico. Una posizione che si inserisce nel dibattito aperto nelle ultime settimane attorno alla possibilità che l’allenatore possa restare alla guida dell’Italia anche oltre le prime uscite contro Lussemburgo e Grecia.

Secondo diversi osservatori, infatti, Baldini rappresenterebbe una scelta di continuità con il progetto di rinnovamento avviato dopo il fallimento mondiale. E tra coloro che vedono con favore questa prospettiva c’è anche Gennaro Iezzo, convinto che il calcio italiano abbia bisogno di nuove idee e di una maggiore valorizzazione dei giovani.

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