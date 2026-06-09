La notizia arriva direttamente dal ritiro della Nazionale olandese: ecco tutti i dettagli.

Ha trascinato la Roma alla conquista del terzo posto e della qualificazione in Champions League con la bellezza di 14 reti messe a segno in campionato in poco più di 4 mesi. Donyell Malen non ha certo bisogno di presentazioni e adesso nella capitale sognano in grande con un attaccante così.

In Nazionale, però, il rendimento del calciatore originario di Wieringen non è lo stesso. Malen ha disputato, infatti, due amichevoli di avvicinamento al prossimo Mondiale con la sua Olanda contro Algeria e Uzbekistan: appena due le reti messe a segno dagli Orange grazie ai due calci di rigore realizzati da Gakpo.

Lo stesso Malen, proprio nel match disputato contro l’Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro, ha fallito un’occasione d’oro mancando il gol nell’area piccola: un passo indietro importante rispetto a quanto visto nelle ultime settimane con la casacca giallorossa. Ecco quanto ammesso dal commissario tecnico Koeman a fine partita: “Creiamo tante occasioni, ma se non segniamo queste partite rischiamo di pareggiarle, Summerville e Malen hanno sbagliato due reti“.