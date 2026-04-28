Novità importanti in casa Roma il giorno dopo la vittoria sul campo del Bologna: le ultimissime di mercato.

La Roma vince e convince. I giallorossi si impongono sul campo del Bologna per 2-0 in una delle sfide più attese della 34esima giornata di Serie A e si portano ad appena tre lunghezze dal quarto posto della Juventus. La volata per la qualificazione alla prossima Champions League è entrata ormai nella sua fase più calda e ne vedremo sicuramente delle belle da qui alla fine.

Roma che, però, monitora con grandissima attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Il rinnovo di Celik appare ormai lontanissimo e, dunque, a Trigoria valutano diversi profili per la sua sostituzione: secondo quanto riportato oggi da ‘Il Messaggero’, Gian Piero Gasperini avrebbe individuato in Dodò il rinforzo ideale per la fascia destra ma l’affare con la Fiorentina si preannuncia davvero complesso.

Lunedì 4 maggio la Roma ospiterà proprio la Fiorentina nel posticipo del 35esimo turno e il ds Massara potrebbe approfittarne per chiedere informazioni sul conto del forte laterale brasiliano, che nell’ultimo periodo è stato accostato con insistenza anche alla Juve.