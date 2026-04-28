Siamo il malato d’Europa: svelato cosa accadrà agli stipendi in Italia nel 2026

La Banca d’Italia segnala che nel 2026 è improbabile un aumento significativo dei salari tale da compensare l’inflazione, a causa dei pochi contratti in attesa di rinnovo. La contrattazione vigente, infatti, non prevede meccanismi automatici di indicizzazione delle retribuzioni al costo della vita. Vale la pena sottolinearlo: quando si parlava della tanto vituperata “liretta”, esistevano invece meccanismi compensativi di questo tipo.

L’Italia è di nuovo ferma

La guerra in Medio Oriente frena l’economia nazionale, con una previsione di crescita del PIL italiano limitata allo 0,5% per l’anno in corso. Siamo, di nuovo, sostanzialmente fermi. In uno scenario avverso, con prezzi energetici elevati, la crescita potrebbe azzerarsi e l’inflazione salire fino al 4,5%. I rincari dell’energia minacciano la competitività del Made in Italy, colpendo settori chiave come la chimica e la metallurgia. Nonostante il rallentamento del primo trimestre, il PIL resta positivo anche grazie alla spinta dei Giochi Olimpici Invernali — un fattore, come si vede, del tutto esogeno.

Il monito agli imprenditori

La produzione industriale ha registrato una flessione nel primo bimestre, risentendo tra l’altro del calo del comparto farmaceutico. La prudenza delle banche nella concessione del credito potrebbe aumentare ulteriormente l’incertezza, gli scambi con l’area del Golfo restano strategici e Banca d’Italia teme che la durata del conflitto sarà determinante per la tenuta dei consumi e degli investimenti delle imprese. L’economia sembra dipendere quasi esclusivamente da variabili esterne.

Io il 14 maggio farò un webinar, ci sono già centinaia di iscritti sul mio sito valeriomalvezzi.it: è gratuito e parlerò di questi aspetti della congiuntura strategica, ma dell’importanza di fare un piano strategico interno, aziendale. Questa è esattamente la differenza tra chi aspetta che i politici di turno risolvano i problemi e chi invece si rimbocca le maniche e costruisce un piano strategico proprio. Cari imprenditori: dipende da voi.