C’è grande orgoglio nelle dichiarazioni di Luis Enrique, che analizza la vittoria del suo PSG contro il Bayern per 5-4 nell’andata della semifinale di Champions League: “Siamo davvero contenti e penso che meritassimo di vincere, ma poteva starci anche un pareggio, e avremmo persino potuto perdere, perché questa partita è stata incredibile – dice – Non ho mai visto una partita con questo ritmo. Bisogna fare i complimenti agli avversari, ai giocatori”.

Resta però un po’ di rammarico, visto che il successo poteva essere più netto: “Quando si è in vantaggio per 5-2, gli avversari si prendono grandi rischi, è stata dura e lo sarà anche al ritorno”.

Poi una battuta (neanche troppo ironica) sulla difficoltà della prossima partita a Monaco di Baviera: “Ho appena chiesto al mio staff quanti gol pensano ci servano fra sette giorni per passare il turno. Tutti noi pensiamo che dovremo segnarne almeno tre! In questi casi è facile parlare degli attaccanti, che sono i calciatori che rimangono più impressi visto che fanno i gol. Ma quando vedi certe partite, e una tale intensità da parte di tutti gli atleti campo, davanti a tifosi di questo livello… Cose davvero mai viste! Una notte che ci ricorderemo per sempre“.

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PSG-Bayern, Vincent Kompany risponde a Luis Enrique: “Grande partita! ma il rigore di Davis non c’era…”

Costretto a seguire la gara dalla tribuna a causa di una squalifica, Vincent Kompany condivide le sue sensazioni: “E’ stata una tortura vedere una partita come questa in tribuna – dice – Pensavo di potermela godere come un tifoso ma poi la voglia di fare il tuo mestiere prende il sopravvento”.

Riguardo alla partita, sottolinea: “C’era tanto talento e tanta qualità ma anche la voglia di correre e di soffrire, e questa è solo l’andata, abbiamo visto giocatori con i crampi, sono successe tante cose e questo significa che tutti hanno dato tutto. C’è ancora un partita in casa per noi”.

Infine, un commento sull’episodio del rigore per il mani di Davies: “Il rigore? Non capisco un errore di quel tipo a questo livello”.