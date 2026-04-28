Il caso Lazio–Lotito tiene banco nel dibattito calcistico italiano. La frattura tra tifoseria e società biancoceleste si allarga di settimana in settimana, e nemmeno il prestigioso traguardo della finale di Coppa Italia è riuscito ad allentare la tensione. Un segnale eloquente arriva dai numeri: appena 5.000 spettatori sugli spalti dell’Olimpico in occasione del pareggio per 3-3 contro l’Udinese, in quello che è diventato il simbolo visivo di una protesta strutturata e silenziosa.

Lo sciopero del tifo organizzato, in corso dal 30 gennaio, non accenna a rientrare. Anzi, i segnali più recenti indicano una linea dura: presenza annunciata per la finale contro l’Inter, ma nuova assenza prevista in occasione del derby con la Roma.

A entrare nel merito della questione è Nando Orsi, con un editoriale che non lascia spazio a interpretazioni. Il nodo, secondo l’ex portiere, non è tecnico né tattico: è una questione di identità e visione. “Lotito non ha passione. In 22 anni non ha mai fatto sognare questa tifoseria”, afferma l’opinionista, individuando nella gestione di Claudio Lotito una distanza strutturale tra la logica del bilancio e quella del tifo.

Orsi: “Lotito, i conti a posto non bastano: i tifosi della Lazio stanno vivendo un incubo”

“Ai tifosi non gliene frega niente che i conti stanno a posto”, prosegue Orsi. “Il calcio non vive di numeri, il calcio vive di passioni.” Una distinzione che tocca un tema più ampio e trasversale nel calcio italiano: il rapporto tra sostenibilità finanziaria e coinvolgimento emotivo della tifoseria, spesso presentati come obiettivi incompatibili.

La situazione pesa anche sullo spogliatoio. L’allenatore Maurizio Sarri, al termine della gara con l’Udinese, non ha nascosto il proprio disagio: “Giocare così diventa deprimente e non sostenibile nel lungo periodo. Inevitabilmente tutto questo influisce sui nostri risultati.” Anche diversi calciatori, secondo quanto riferito dallo stesso tecnico, sarebbero stati visibilmente abbattuti al rientro dal riscaldamento, davanti agli spalti deserti.

Sul fronte societario, al momento, non arrivano segnali di apertura. E Orsi non si illude su una svolta a breve termine: “Da una monaca può nascere un frate?”, si chiede retoricamente, lasciando intendere quanto sia difficile immaginare un cambio di approccio da parte del presidente.

Una domanda che, al di là delle dinamiche interne alla Lazio, fotografa una tensione ricorrente nel calcio moderno: quanto può reggere un club quando il confine tra gestione virtuosa e distanza dalla propria gente diventa troppo sottile?

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