Giallorossi letteralmente scatenati sul mercato: ecco chi potrebbe trasferirsi a breve a Trigoria.

Con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Roma si candida ad essere una delle protagoniste assolute del prossimo calciomercato. La dirigenza giallorossa è al lavoro per rinforzare la rosa in tutti i reparti e l’ultima idea è una vecchia conoscenza del tecnico Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma sarebbe infatti sulle tracce di Matteo Ruggeri, laterale mancino classe 2002 dell’Atletico Madrid. Gasp lo conosce molto bene per averlo allenato a Bergamo dal 2020 al 2025 e farebbe carte false pur di riaverlo a disposizione.

Ruggeri, che ha giocato addirittura 47 partite nell’ultima stagione, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro ma i giallorossi sarebbero interessati a intavolare una trattativa con i Colchoneros sulla base di 20-22 più eventuali bonus. Il mercato è lungo e da qui a fine agosto tutto può ancora succedere, ma una cosa è chiara: la Roma ha intenzione di mettere a segno un super colpo sulla fascia sinistra è il prescelto, ad oggi, è Matteo Ruggeri.