Spunta un nome a sorpresa in casa Roma in vista della prossima stagione: c’è da convincere la dirigenza del Real.

Dopo la convincente vittoria ottenuta sul campo del Bologna, in casa Roma continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina in programma lunedì 4 maggio alle ore 20,45 allo stadio ‘Olimpico’. I giallorossi devono assolutamente vincere se non vogliono perdere terreno dal quarto posto della Juve, impegnata in casa contro l’Hellas Verona.

Campionato e non solo, però, al centro delle riflessioni capitoline. La dirigenza giallorossa infatti sta già studiando le strategie da adottare nel calciomercato estivo e – secondo quanto riferito da ‘Diario AS’ – avrebbe messo gli occhi su un calciatore del Real Madrid, ovvero Víctor Valdepenas. Si tratta di un promettente difensore classe 2006 che ha esordito in prima squadra a dicembre 2025 nel match contro l’Alaves: il 19enne nato a Madrid piace anche ad Arsenal e Milan, ma nella capitale hanno tutta l’intenzione di provare a regalare un super rinforzo in difesa a Gian Piero Gasperini.

Molto dipenderà anche dal piazzamento finale della Roma e dalla qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League, per cui ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.