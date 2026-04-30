Si avvicina il trasferimento dell’attaccante polacco in Italia: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo.

A 37 anni suonati, sta confermando di essere tra gli attaccanti più letali del panorama calcistico europeo e ora il suo nome è finito sul taccuino di diversi top club. Robert Lewandowski non ha certo bisogno di presentazioni, la sua carriera e i suoi numeri parlano chiaro: il Barcellona sa di avere in rosa un calciatore di livello assoluto, ma la sua permanenza in Spagna rischia di essere giunta al capolinea.

Lewandowski
Lewandowski – Radioradio.it

Lewandowski ha un contratto con il Barça che scade il prossimo 30 giugno 2026 e con tutta probabilità non rinnoverà: Juventus e Milan sognano di portarlo in Italia e da tempo hanno avviato i primi contatti con l’entourage del centravanti polacco, ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Stampa’, i bianconeri sarebbero adesso in vantaggio sul Diavolo nella corsa a Lewandowski: la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe messo sul piatto un’offerta di contratto con ingaggio spalmato su due stagioni e l’agente dell’attaccante, Zahavi, dovrebbe rimanere ancora 48 ore in Italia per provare a definire l’operazione con la Juventus. Una splendida notizia per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi bianconeri.