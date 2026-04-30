Si avvicina il trasferimento dell’attaccante polacco in Italia: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo.

A 37 anni suonati, sta confermando di essere tra gli attaccanti più letali del panorama calcistico europeo e ora il suo nome è finito sul taccuino di diversi top club. Robert Lewandowski non ha certo bisogno di presentazioni, la sua carriera e i suoi numeri parlano chiaro: il Barcellona sa di avere in rosa un calciatore di livello assoluto, ma la sua permanenza in Spagna rischia di essere giunta al capolinea.

Lewandowski ha un contratto con il Barça che scade il prossimo 30 giugno 2026 e con tutta probabilità non rinnoverà: Juventus e Milan sognano di portarlo in Italia e da tempo hanno avviato i primi contatti con l’entourage del centravanti polacco, ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Stampa’, i bianconeri sarebbero adesso in vantaggio sul Diavolo nella corsa a Lewandowski: la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe messo sul piatto un’offerta di contratto con ingaggio spalmato su due stagioni e l’agente dell’attaccante, Zahavi, dovrebbe rimanere ancora 48 ore in Italia per provare a definire l’operazione con la Juventus. Una splendida notizia per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi bianconeri.