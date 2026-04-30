Altro colpo di scena nel mondo del tennis: la notizia di queste ore rischia di stravolgere ulteriormente il ranking Atp.

Il 2026 tennistico è iniziato con i botti. Prima il trionfo di Carlos Alcaraz agli Australian Open, poi il tris messo a segno da Jannik Sinner ai Masters di Indian Wells, Miami e Montecarlo, successivamente il sorpasso dell’azzurro ai danni dello spagnolo nella classifica mondiale e infine il grave infortunio al polso occorso allo stesso campione di Murcia che rischia di stravolgere ulteriormente le primissime posizioni del ranking Atp.

Proprio in merito al guaio fisico patito da Alcaraz, ci sono aggiornamenti importantissimi: dopo il forfait agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, l’attuale numero 2 della classifica rischia di saltare infatti anche Wimbledon.

Ad annunciarlo è Alex Corretja nel corso di un’intervista rilasciata a ‘El Larguero’: “Bisogna avere molta pazienza. Ora bisogna lasciar riposare il polso il più possibile senza fissare una data precisa, solo successivamente capiremo quando Carlos potrà tornare ad allenarsi. Iniziare la stagione su erba non so se sarà la cosa più facile, soprattutto perché su quella superficie bisogna fare più movimenti diversi e il polso potrebbe farti davvero male“. Una mazzata devastante per i sostenitori del fenomeno spagnolo…