Colpo di scena a Milanello dopo la clamorosa esclusione dalla prossima Champions League: la situazione.

Il Milan si arrende clamorosamente in casa al Cagliari nell’ultimo turno di campionato e dice addio alla Champions League. I rossoneri chiudono addirittura al quinto posto in classifica, alle spalle del Como e davanti alla Juventus: un epilogo choc se si considera che Modric e compagni per tre quarti di stagione sono stati i principali avversari dell’Inter in ottica scudetto.

E ora, il giorno dopo la disfatta sportiva, arriva l’ennesimo repulisti a Milanello. Ecco il comunicato ufficiale: “Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club.

Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l’obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione”.