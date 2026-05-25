F1 MONTREAL – Duello Mercedes 9

Pazienza se Toto Wolff si è preoccupato per un bel po’ di giri – avendo ragione -, noi ci siamo divertiti e avremmo voluto che durasse fino alla fine. Non si sono risparmiati colpi bassi, ai limiti della scorrettezza, ma così facendo hanno tirato fuori, Antonelli e Russell, l’uno il meglio dell’altro. È stata solo la prima puntata.

Kimi Antonelli 9

Ha tenuto botta, in tutti i sensi, al duello di cui sopra, poi con il compagno fuori ha gestito la gara in totale scioltezza, amministrando un vantaggio che ormai non poteva più essere gestito da nessun altro. Un uomo, anzi un ragazzino in fuga.

Lewis Hamilton 8

Gli artigli del leone su un circuito dove ha scritto capitoli significativi della sua gloriosa storia. Tanta grinta, tantissima classe.

Max Verstappen 7,5

Non appena la monoposto ha offerto la minima possibilità di stare agganciato al treno dei primi, ha onorato la chance da par suo.

Franco Colapinto 7+

L’Alpine di questo Mondiale, spinta dal motore Mercedes, si sta rivelando la monoposto adatta per far valere le doti di questo ragazzo, il quale sta imparando ad armonizzare talento e capacità gestionali.

Charles Leclerc 6 –

Troppo lontano, da quelli che lo precedono.

McLaren 4,5

Gomma intermedia tanto per Norris quanto per Piastri, col risultato di azzerare la competitività di entrambi.