Cresce l’attesa in vista dell’inizio del secondo torneo del Grande Slam di questa stagione: ecco le ultimissime.

Ci siamo. Ancora qualche giorno e avrà ufficialmente inizio il Roland Garros 2026, secondo torneo del Grande Slam di quest’anno dopo gli Australian Open. A Parigi l’uomo da battere sarà ancora una volta Jannik Sinner, reduce da cinque trionfi consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma) e pronto ad approfittare dell’assenza dell’amico-rivale Carlos Alcaraz che salterà anche Wimbledon a causa dell’infortunio al polso.

Occhio a Novak Djokovic, che potrebbe recitare un ruolo da protagonista in Francia anche se l’eliminazione agli Internazionali per mano del croato Prizmic non è un buonissimo segnale. A scommettere sul campione serbo è questa volta John McEnroe che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La strada si è chiaramente aperta di più per Djokovic così come per Zverev, ad esempio, e altri giocatori che hanno avuto difficoltà. La competizione è ampiamente aperta, a parte il favorito assoluto che è Sinner. Attenzione, però, ad altri giocatori che potrebbero fare percorsi che prima non avrebbero mai potuto sperare di fare”. Ancora qualche giorno e sapremo chi potrà davvero impensierire il numero 1 del ranking Atp sulla terra parigina.