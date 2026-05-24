La Roma batte 2 a 0 il Verona e si qualifica alla prossima Champions League. La squadra di Gasperini si prende il terzo posto e si mette dietro il Como, la Juventus e il Milan restano fuori dalla prima competizione europea. Il commento di Ferrajolo: “Invito i tifosi a fare una colletta, propongo di andare da uno scultore e di fare un busto di Dybala davanti Trigoria. Questo giocatore stasera è stato incredibile, ripara a un rigore parato, ha fatto espellere un avversario, ha dato l’assist del secondo gol.

Se stasera la stessa Roma non avesse avuto lui, la Roma non avrebbe vinto. La squadra si è fatta prendere la tensione della partita decisiva, ha continuato a ciabattare palloni avanti anche in 11 contro 10. Vanno dati meriti a Gasperini per questo terzo posto, la dote principale è stata quella di non mollare quando i giochi sembravano fatti”.