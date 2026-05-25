Pessime notizie per il tennista azzurro in questa speciale graduatoria: nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Ormai ci siamo. Martedì 26 maggio, Jannik Sinner farà il suo esordio al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, numero 165 del ranking e wildcard di casa. Il numero 1 del ranking Atp si presenta ai nastri di partenza da grande favorito e punta a conquistare il sesto titolo di fila in questo straordinario 2026 dopo il pokerissimo di Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma).

Intanto, però, in queste ore è stata pubblicata una speciale classifica che vede il campionissimo di San Candido molto indietro in classifica. Si tratta quella relativa ai 50 sportivi più ricchi al mondo che – secondo ‘Forbes’ – vede al comando per il quarto anno Cristiano Ronaldo, con un patrimonio stimato di 300 milioni di dollari. Completano il podio il pugile messicano Canelo Alvarez (170 milioni) e l’argentino Leo Messi (140 milioni). Solo 50esimo Jannik Sinner che chiude con 54,6 milioni di dollari stimati, un aumento rispetto ai 53,6 milioni dello scorso anno.

Guadagni a parte, l’attenzione ora è però tutta rivolta al Roland Garros 2026: Sinner è carico e in questi giorni ha avuto il tempo di rifiatare dopo le tante energie spese agli Internazionali d’Italia.