A pochi giorni dal mach contro l’Hellas Verona arrivano pessime notizie per l’allenatore giallorosso e per i tifosi.

Cresce l’attesa a Roma in vista dell’ultimo impegno di campionato sul campo dell’Hellas Verona, in programma domenica 24 maggio. I giallorossi sono reduci dalla straordinaria vittoria nel derby contro la Lazio e ormai vedono la Champions League, visto che Como e Juventus sono a due lunghezze di distanza. Gasperini, però, non si fida e vuole che i suoi tengano alta la concentrazione anche contro una squadra ormai retrocessa in Serie B.

Intanto, però, arrivano pessime notizie dal fronte calciomercato per il club capitolino. Issa Doumbia, grandissimo obiettivo per la mediana della Roma, indosserà la maglia dello Sporting Lisbona l’anno prossimo: lo riferisce in queste ore la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il Venezia (proprietario del cartellino) e la compagine portoghese avrebbe raggiunto un’intesa totale sulla base di 20 milioni di euro più 6 di bonus, di cui 3 facilmente raggiungibili.

Cambiano, dunque, gli obiettivi della Roma per il centrocampo a disposizione di Gasperini ma ora testa al Verona: domenica sera Mancini e compagni si giocano la Champions League e devono assolutamente vincere se non vogliono compromettere tutto.