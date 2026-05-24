A pochi giorni dal mach contro l’Hellas Verona arrivano pessime notizie per l’allenatore giallorosso e per i tifosi. 

Cresce l’attesa a Roma in vista dell’ultimo impegno di campionato sul campo dell’Hellas Verona, in programma domenica 24 maggio. I giallorossi sono reduci dalla straordinaria vittoria nel derby contro la Lazio e ormai vedono la Champions League, visto che Como e Juventus sono a due lunghezze di distanza. Gasperini, però, non si fida e vuole che i suoi tengano alta la concentrazione anche contro una squadra ormai retrocessa in Serie B.

I calciatori della Roma
Festa Roma (Ansa) – Radioradio.it

Intanto, però, arrivano pessime notizie dal fronte calciomercato per il club capitolino. Issa Doumbia, grandissimo obiettivo per la mediana della Roma, indosserà la maglia dello Sporting Lisbona l’anno prossimo: lo riferisce in queste ore la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il Venezia (proprietario del cartellino) e la compagine portoghese avrebbe raggiunto un’intesa totale sulla base di 20 milioni di euro più 6 di bonus, di cui 3 facilmente raggiungibili.

Cambiano, dunque, gli obiettivi della Roma per il centrocampo a disposizione di Gasperini ma ora testa al Verona: domenica sera Mancini e compagni si giocano la Champions League e devono assolutamente vincere se non vogliono compromettere tutto.

 