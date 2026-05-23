Cosa accadrà in Italia tra 20 anni? Tutto quello che non ci dicono su immigrazione e integrazione

Il recente attacco con un veicolo a Modena ha riacceso in Italia un confronto che va ben oltre la cronaca: quello sul rapporto tra immigrazione di massa, integrazione culturale e radicalizzazione online. Ne abbiamo discusso in diretta con Vanni Frajese e Giorgio Bianchi, con posizioni in parte divergenti ma che convergono su un punto: il fenomeno è orchestrato, e i veri conflitti si combattono in orizzontale, tra cittadini.

Integrazione o assimilazione

La distinzione raramente affrontata nel discorso pubblico è quella tra integrazione e assimilazione. La prima – coesistenza parallela di culture – non funziona. La seconda, storicamente più efficace, porta il nuovo arrivato ad adottare pienamente la cultura ospitante. Il parallelo è la caduta dell’Impero Romano: non fu la ferocia dei Goti a distruggerlo, ma l’incapacità di assimilare flussi troppo numerosi troppo in fretta.

Va però distinta l’immigrazione “sana” – chi arriva con volontà concreta di contribuire – dall’immigrazione di massa strumentale. Il modello italiano nel mondo, dagli italo-americani in poi, ha sempre dimostrato che l’integrazione funziona quando nasce dal basso e dalla volontà individuale.

I flussi migratori attuali non sono spontanei. Le operazioni militari occidentali hanno distrutto paesi come Libia, Siria e Sudan, generando milioni di profughi. Parallelamente è stata costruita una narrativa culturale che presenta l’immigrazione di massa come arricchimento inevitabile – un’operazione condotta attraverso fondi pubblici, documentari e pressione intellettuale organizzata.

Radicalizzazione: il campo di battaglia invisibile

La stessa macchina propagandistica radicalizza sia gli autoctoni sia gli immigrati, generando conflitti orizzontali che distolgono l’attenzione da chi tira i fili. A questo si aggiunge la dimensione individuale: frustrazione, isolamento, sostanze e ambienti digitali che dissolvono il confine tra realtà e finzione. Il metodo del veicolo sulla folla si diffonde per emulazione.

Sullo sfondo c’è la crisi demografica italiana: 1,2 figli per donna, ben sotto il livello di sostituzione. La pressione migratoria riempie un vuoto che l’Italia stessa ha prodotto. Senza un’inversione strutturale, il dibattito sull’integrazione rischia di arrivare sempre più tardi.