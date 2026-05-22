Roma, tutti contro Camelio! ▷ “Dybala: siamo deficienti secondo te?”

Paulo Dybala e la Roma sono pronti ad andare avanti insieme. Dopo settimane di indiscrezioni, confronti e riflessioni sul futuro della Joya, il rinnovo dell’argentino è ormai a un passo. Già lunedì, dopo la delicata sfida contro il Verona, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della firma.

Una notizia che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e opinionisti, soprattutto considerando il rendimento altalenante e i tanti problemi fisici vissuti dall’ex Juventus nelle ultime stagioni in giallorosso.

Nel frattempo, però, Dybala sembra aver scelto senza dubbi: restare nella Capitale, giocare la Champions League con la Roma e continuare il percorso iniziato con Gian Piero Gasperini. Sullo sfondo restano le offerte di Boca Juniors e Fenerbahce, ma la volontà reciproca di proseguire insieme avrebbe fatto la differenza.

Anche dal punto di vista economico, la trattativa sarebbe stata impostata su basi completamente nuove. L’attuale ingaggio da circa 8 milioni netti a stagione non è più sostenibile per il club. Motivo per cui la Roma avrebbe proposto un rinnovo annuale da circa 2-2,5 milioni fissi, arricchiti da bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra.

Una soluzione che permetterebbe alla società di alleggerire il monte ingaggi senza rinunciare al talento e alla qualità tecnica dell’argentino.

Dybala dice sì alla Roma | Viviano: “Così è un affare”

Nonostante gli infortuni e le polemiche legate allo stop al ginocchio e all’operazione al menisco di inizio anno, Dybala è tornato protagonista nel finale di stagione. Le sue ultime prestazioni, soprattutto nel derby contro la Lazio, hanno restituito entusiasmo all’ambiente romanista. E, soprattutto, hanno convinto ancora di più Gasperini sull’importanza del numero 21 nel progetto tecnico.

Ed è proprio qui che nasce il dibattito acceso durante la trasmissione. Emiliano Viviano ha infatti attaccato duramente le critiche “a prescindere” rivolte alla Joya, entrando in polemica con Camelio:

“Un conto è discutere Dybala a prescindere! Un conto e fare cronaca: fino ad oggi, la Joya è stato un bagno di sangue per la Roma. Ma se lo rinnovano al ribasso, è un grandissimo affare!“

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