3 minuti all’apocalisse: chi è l’uomo che salvò il mondo disobbedendo a un computer

Era il 26 settembre 1983. I monitor del sistema di allerta sovietico segnalarono il lancio di cinque missili balistici americani. Il protocollo era chiaro: comunicare l’allarme ai vertici, i quali avrebbero risposto con un contrattacco nucleare. La terza guerra mondiale sarebbe iniziata in pochi minuti.

Stanislav Petrov, tenente colonnello di turno quella notte, non premette il pulsante. Qualcosa non tornava. Cinque missili soltanto? Gli Stati Uniti ne avrebbero lanciati centinaia. I radar terrestri non confermavano nulla. Il sistema informatico diceva attacco. Il suo ragionamento diceva aspetta. Decise di fidarsi del ragionamento. Era un falso allarme: un’anomalia dei sensori, ingannati dal riflesso solare su alcune nuvole. Petrov morì nel 2017. Il mondo che aveva salvato non sapeva nemmeno di dovergli qualcosa.

La macchina aveva torto, l’uomo aveva ragione

Il software fece esattamente quello per cui era stato programmato. Il problema è che la realtà era più sfumata, più ambigua di quanto qualsiasi algoritmo potesse elaborare. Ci volle un essere umano – con la sua capacità di dubitare, di pesare l’improbabile, di fidarsi del proprio giudizio contro ogni evidenza strumentale – per evitare il disastro.

Oggi quella storia ci interroga in modo diverso ma ugualmente urgente. Motori di ricerca, piattaforme di informazione, modelli di intelligenza artificiale: anche questi producono risposte. Anche questi hanno limiti strutturali. E anche questi dipendono interamente da chi li ha costruiti, finanziati, orientati. L’algoritmo non è neutro. Non lo è mai stato.

Il dubbio è ancora la nostra arma più potente

Delegare alla macchina il compito di definire la realtà, senza mai interrogarne le premesse, senza mai chiedersi chi ne governa i parametri e a quale scopo, è esattamente il rischio che Petrov ci ha insegnato a non correre. Non si tratta di rifiutare la tecnologia. Si tratta di non confonderla con il pensiero. Di non cedere l’esercizio del giudizio critico in cambio della comodità di una risposta preconfezionata.

Quel semplice, ostinato “questa cosa non mi torna” è la forma più alta di intelligenza che conosciamo. E nessuna macchina, per quanto sofisticata, può sostituirla.