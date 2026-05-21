C’è sempre il numero uno della classifica mondiale sotto i riflettori: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Un pokerissimo da urlo che ha permesso a Jannik Sinner di rimarcare la sua netta superiorità rispetto a tutti gli altri protagonisti del circuito e di allungare al comando della classifica Atp. Ora alle porte c’è il Roland Garros e il campionissimo di San Candido sogna di trionfare anche sulla terra parigina, dopo la clamorosa sconfitta subita per mano di Alcaraz proprio un anno fa.

Sinner che in queste ore è tornato a parlare del passato e di alcuni passaggi chiave della sua carriera in una lunga intervista concessa al quotidiano sportivo ‘L’Equipe’: “Squalifica per il caso Clostebol? La parte più difficile sono stati i mesi che hanno preceduto quel momento visto che non potevo parlarne con nessuno. Ero triste ed è stato davvero complicato uscirne perché ho dovuto pagare le conseguenze di un errore che non era mio. Sono convinto che tutto questo mi abbia reso una persona più forte. Ho capito chi erano i miei veri amici. e alla fine proprio questo mi ha aiutato“. Ora, però, c’è un Roland Garros da conquistare e Sinner è pronto!