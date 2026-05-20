Napoli, Antonio Conte torna alla Juve? Le indiscrezioni di Manuel Parlato

(?) TORNA ALLA JUVE – Il futuro di Antonio Conte torna a essere un tema caldissimo in casa Napoli. Nonostante una stagione chiusa con il ritorno in Champions League, le parole del tecnico salentino dopo l’ultima gara hanno alimentato dubbi e scenari che fino a poche settimane fa sembravano lontani. Ringraziamenti, riflessioni sul futuro e quel riferimento alle “cose che mi sono piaciute meno” che ha inevitabilmente acceso il dibattito sul possibile addio.

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Manuel Parlato, in diretta su Radio Radio – Lo Sport, l’avventura di Conte a Napoli è ormai arrivata ai titoli di coda: sullo sfondo (anche se improbabile, almeno per ora) resta forte la pista di un clamoroso ritorno alla “sua” Juve. Mentre Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando i possibili sostituti.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Maurizio Sarri, profilo che scalda ambiente e tifoseria per un possibile Sarri-bis. Attenzione anche a Massimiliano Allegri, in caso di separazione dal Milan, mentre più defilata ma concreta resta l’ipotesi Fabio Grosso, tecnico molto apprezzato dalla società.

“Sarà addio, manca solo l’ufficialità!”: queste le parole riportate da Manuel Parlato, che raccontano di un clima sempre più orientato verso la separazione tra Conte e il Napoli.

Un’estate che si preannuncia rovente, dunque, tra possibili ribaltoni in panchina, intrecci di mercato e scenari che potrebbero cambiare gli equilibri del calcio italiano.

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