Lazio, Melli scatenato contro Sarri: “Fa l’idolo dei tifosi, ha avvelenato tutto dal primo giorno!”

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio appare sempre più incerto. La sconfitta nel derby ha aggravato il clima di tensione già presente nell’ambiente biancoceleste dopo il ko in finale di Coppa Italia contro l’Inter. A pesare, però, non sono soltanto i risultati. La società sta riflettendo sul progetto tecnico e sul futuro della squadra, partendo proprio dalla posizione dell’allenatore toscano.

A fare chiarezza è stato il presidente Claudio Lotito, che ha ricordato come Sarri sia ancora legato al club da un contratto lungo, nato con l’obiettivo di avviare un percorso di ringiovanimento della rosa. Allo stesso tempo, però, Lotito ha sottolineato che nel calcio nessuno può considerarsi indispensabile, ribadendo la necessità di mantenere sostenibilità economica e solidità societaria.

Parole che arrivano dopo lo sfogo dello stesso Sarri al termine del derby dell’Olimpico. L’allenatore ha ammesso il proprio malcontento per la gestione della stagione, spiegando di non essersi sentito coinvolto nelle decisioni tecniche e strategiche del club. Il tecnico ha anche lasciato intendere come il rapporto con la società si sia progressivamente incrinato, rinviando ogni confronto decisivo alla fine del campionato.

Il clima tra le parti sembra ormai vicino alla rottura. La Lazio arriva da una stagione deludente, segnata dall’esclusione dalle coppe europee e dalla crescente contestazione dei tifosi. In questo scenario, nei prossimi giorni è atteso un vertice tra Lotito e Sarri per valutare se esistano ancora i margini per proseguire insieme. L’ipotesi più concreta, al momento, resta quella di una separazione, anche se il contratto dell’allenatore fino al 2028 potrebbe trasformare l’addio in una trattativa complessa.

Intanto, attorno al nome di Sarri iniziano già a circolare diverse ipotesi per il futuro. Il ritorno al Napoli rappresenterebbe una suggestione importante dopo gli anni vissuti in azzurro, mentre l’Atalanta potrebbe diventare un’opzione concreta grazie all’interesse di Cristiano Giuntoli, da tempo estimatore del tecnico toscano.

Lazio, Franco Melli si scaglia duramente contro Maurizio Sarri

A Radio Radio Lo Sport, Franco Melli ha attaccato duramente Maurizio Sarri dopo il derby perso dalla Lazio.

Secondo Melli, i problemi della squadra non dipenderebbero dal valore tecnico della rosa, ma dal clima creatosi all’interno dello spogliatoio nel corso della stagione. “I giocatori della Lazio non sono scarsi, sono demotivati“, ha dichiarato il giornalista, puntando il dito contro la gestione dell’allenatore toscano.

Melli ha poi accusato Sarri di aver compromesso gli equilibri dell’ambiente biancoceleste fin dall’inizio della sua esperienza romana, sostenendo che un contesto simile renda impossibile lavorare con serenità. Nel suo intervento, ha anche evidenziato la distanza rispetto al modello proposto da Gian Piero Gasperini, indicato come esempio di guida tecnica capace di valorizzare il gruppo e mantenere alta la motivazione della squadra.

Particolarmente critica anche l’analisi sul derby, con Melli che ha definito “inammissibile” l’aver incassato due reti praticamente identiche, episodio che a suo giudizio confermerebbe le difficoltà tattiche e mentali attraversate dalla Lazio in questo finale di stagione.