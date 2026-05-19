Risveglio amarissimo in casa Juventus dopo la clamorosa sconfitta interna contro la Fiorentina.

La Juventus si arrende in casa alla Fiorentina in uno dei match più importanti del penultimo turno di campionato e, a 90′ dalla fine del torneo, è fuori dalla prossima Champions League. I bianconeri, che domenica prossima affronteranno il Torino nel derby, scivolano addirittura al sesto posto in classifica, alle spalle di Inter, Napoli, Milan, Roma e Como.E sul banco degli imputato finisce questa volta Luciano Spalletti per alcune scelte di formazioni e soprattutto per le dichiarazioni rilasciate subito dopo la gara contro l’undici viola.

Su X, in queste ore, è tornato in trend l’hashtag #SpallettiOut con tantissimi tifosi della Vecchia Signora che invocano a gran voce l’esonero dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana:

Non puoi andare in Guerra contro un tuo Dirigente Non puoi,ogni intervista,lamentarti della Punta Non puoi fare un Febbraio cosi disastroso Non puoi schierare ancora Koopmeiners Non puoi parlare di

Bella stagione,poteva andare peggio Se sei alla #Juventus

NON PUOI#Spalletti pic.twitter.com/lcupa1Z12n — K!NO (@Kino16K) May 17, 2026

Intervista arrogante, delirante e offensiva della storia della società. Se ancora c è rimasta una briciola di @juventusfces in qualche posto, qualcuno lo faccia andare via subito #spallettiout — Raffaele Damiano (@damiant1988) May 17, 2026

Spalletti nei prossimi giorni incontrerà John Elkann per fare chiarezza sul suo futuro e su quello della Juventus: di recente ha sottoscritto un contratto di 2 anni con il club bianconero, ma la mancata qualificazione alla Champions rischia di stravolgere di nuovo tutto.