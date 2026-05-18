Jannik Sinner ha regalato un momento storico agli Internazionali di Roma, vincendo la finale contro Casper Ruud in due set (6-4, 6-4). Dopo la premiazione, il giovane campione ha pronunciato un discorso in italiano che ha fatto sorridere il pubblico e persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“È un grandissimo onore essere qui con il presidente Angelo Binaghi, con Adriano Panatta e mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella“, ha esordito Sinner. Il campione azzurro ha poi ricordato un episodio divertente al Quirinale nel febbraio 2024, quando, dopo la vittoria della Coppa Davis, scoppiò in una risata nervosa mentre teneva un discorso davanti al Presidente. “Quando sono con lui, riesco sempre a mettermi in situazioni non piacevoli“, ha aggiunto sorridendo.

La cerimonia di premiazione ha avuto un valore storico. Accanto a Sinner, Mattarella ha consegnato la coppa insieme al presidente della FITP Angelo Binaghi e a Adriano Panatta, l’ultimo italiano a vincere il torneo nel 1976. Sinner si è rivolto a Panatta con un tono pieno di gratitudine e orgoglio: “Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto importante a casa. È stato un giorno storico per noi“.

Il giovane talento ha sottolineato anche i recenti successi del tennis italiano, citando Paolini e i due italiani vincitori nel doppio l’anno scorso. “Stiamo dando il meglio per voi“, ha concluso Sinner, ricordando i dieci giorni intensi di competizione tra tensione, emozioni e momenti indimenticabili.

Con questa vittoria, Sinner non solo consolida la sua posizione tra i grandi del tennis mondiale, ma regala all’Italia un trionfo che mancava da mezzo secolo, celebrando allo stesso tempo la storia e il futuro del tennis azzurro.