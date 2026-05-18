Neymar sta lottando per convincere Carlo Ancelotti a includerlo nella lista definitiva per il Mondiale. Il torneo si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio tra Messico, Stati Uniti e Canada.

Durante l’ultima giornata del campionato brasiliano, il Santos ha affrontato il Coritiba. La partita si è conclusa con una sconfitta netta per 3-0. Ma l’episodio più discusso non riguarda il risultato.

Al minuto 64, Neymar stava ricevendo cure mediche a bordo campo dopo un duro contrasto. L’allenatore del Santos, Cuca, stava preparando un cambio, ma non intendeva togliere lui. Il quarto uomo, però, lo ha indicato erroneamente come giocatore da sostituire.

Al suo posto è entrato Robinho Junior, figlio dell’ex attaccante di Milan e Manchester City. Neymar ha subito capito l’errore. Ha afferrato il foglietto con i cambi corretti e lo ha mostrato all’arbitro e alle telecamere. Il giocatore che avrebbe dovuto uscire era Escobar.

Nonostante le proteste, Neymar è stato costretto a lasciare il campo. L’attaccante si è sfogato, inveendo contro arbitro e staff. La rabbia era evidente, mista alla frustrazione per un’occasione persa in vista del Mondiale.

Neymar fa parte dei 55 preconvocati da Ancelotti. Ora vuole dimostrare di meritare un posto nella lista finale. Ogni minuto in campo conta, e questo episodio ha reso il suo obiettivo ancora più urgente.

La vicenda ha acceso i riflettori sul Santos e sulle dinamiche dei cambi in campo. I tifosi hanno seguito con stupore la scena del foglietto mostrato da Neymar, diventata subito virale sui social.

L’episodio conferma quanto il campione brasiliano sia determinato e pronto a lottare per il suo sogno. Il Mondiale lo aspetta, e lui non vuole lasciare nulla al caso.