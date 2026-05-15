TIFOSI DEL REAL MADRID IN RIVOLTA CONTRO MBAPPÉ: PIOGGIA DI FISCHI ALL’INGRESSO IN CAMPO – Il Real Madrid torna alla vittoria dopo il tracollo nel Clasico contro il Barcellona, ma al Santiago Bernabéu il clima resta tesissimo. Nel successo per 2-0 contro l’Oviedo, già retrocesso, il protagonista assoluto della serata non è stato un gol o una giocata spettacolare, bensì la durissima contestazione riservata a Kylian Mbappé.

L’attaccante francese, partito dalla panchina a causa delle non perfette condizioni fisiche, è entrato nella ripresa al posto del giovane Gonzalo Garcia ed è stato accolto da una raffica di fischi e insulti provenienti dagli spalti. Una scena clamorosa per un giocatore che, nonostante tutto, ha messo insieme 41 gol in 41 partite nella sua seconda stagione con la maglia blanca.

I tifosi del Real, però, non sembrano interessati ai numeri. A pesare è soprattutto il fallimento stagionale della squadra, rimasta senza trofei e travolta dal Barça nella corsa alla Liga. Nel mirino dei sostenitori madridisti è finita anche la discussa vacanza in Sardegna fatta da Mbappé pochi giorni prima del Clasico, interpretata come un segnale di scarso coinvolgimento nel momento più delicato della stagione.

La contestazione ha coinvolto anche Vinicius Jr., accusato da parte dell’ambiente di essere tra i responsabili della rottura interna che avrebbe portato all’addio di Xabi Alonso. Ma è stato soprattutto Mbappé a concentrare rabbia e delusione di uno stadio che pretende molto più dei semplici gol.

Real Madrid-Oviedo, Bellingham chiude la partita, ma i fischi a Mbappé restano un caso

In campo, il Real Madrid è comunque riuscito a rialzarsi. A sbloccare la sfida ci ha pensato proprio il giovane Gonzalo Garcia, bravo a controllare e battere il portiere avversario dopo un assist di Brahim Diaz. Per il canterano si tratta del quinto centro stagionale in Liga.

Nella ripresa, dopo alcune occasioni sprecate dall’Oviedo, sono entrati anche Bellingham, Carvajal e lo stesso Mbappé. L’inglese ha poi chiuso definitivamente i conti con una splendida azione personale conclusa da un sinistro rasoterra che ha fissato il risultato sul definitivo 2-0.

Nonostante il ritorno alla vittoria, il clima attorno ai blancos resta pesante. E il caso Mbappé continua a far discutere: i numeri sono da fuoriclasse assoluto, ma il rapporto con il Bernabéu sembra già incrinato.

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