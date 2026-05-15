L’annuncio di queste ore lascia tutti senza parole: protagonisti ancora una volta il numero 1 e il numero 2 del mondo.

Hanno rispettivamente 24 e 23 anni e Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sembrano destinati a dominare la scena del tennis mondiale ancora a lungo. Il campione di San Candido ha vinto gli ultimi 4 Masters 1000 regalando spettacolo e lasciando le briciole agli avversari, mentre il tennista di Murcia è attualmente fermo ai box per un problema al polso che rischia di compromettere la sua stagione.

Intanto proprio Alcaraz ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti su Sinner nel corso di un’intervista a ‘Vanity Fair’: “Io e Sinner amici? Quando si compete a questi livelli, è difficile avere un rapporto di amicizia. Si può fare, ovviamente, e io sarei favorevole all’idea. Non siamo ancora al livello di chi ha scritto la storia di questo sport, le grandi rivalità si costruiscono nel tempo. Abbiamo tutti e due tanti anni ancora davanti, quindi se tutto andrà per il meglio ci affronteremo ancora in molte finali e ci divideremo le vittorie“. Ed è proprio così: al momento nel circuito Atp non sembrano esserci giocatori in grado di competere con l’azzurro e lo spagnolo…