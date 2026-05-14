Continuano le polemiche in merito all’orario di inizio del derby della capitale in programma il prossimo weekend.

Non accennano a placarsi le polemiche relative alla data e all’orario del derby tra Roma e Lazio, valido per la 37esima giornata di Serie A e in programma in questo weekend. La prefettura della Capitale, nelle scorse ore, ha infatti comunicato che l’incontro tra giallorossi e biancocelesti si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Ma non è ancora detta la parola fine e nelle prossime ore potrebbero esserci altre novità.

Intanto, però, è esplosa la protesta da parte dei commercianti che operano proprio nei pressi dello stadio, Ecco, ad esempio, quanto ammesso dal titolare del ‘bar Pallotta’: “La domanda che mi pongo è una sola: ma questi della Lega calcio sono del mestiere? Chi ha gestito i calendari andrebbe licenziato. Il derby giocato di sera fa paura, ma per fortuna non mi riguarda: alle 20 chiudo e vado a casa”.

Resta da capire quale sarà la decisione definitiva, ma intanto cresce la paura per l’orario di inizio della gara: intanto stasera la Lazio se la vedrà con l’Inter nella finale di Coppa Italia, solo successivamente inizierà a pensare al derby.