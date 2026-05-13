Riflettori ancora una volta puntati sul numero 1 al mondo: la notizia lascia tutti a bocca aperta, cosa succede.

Il 2026 di Jannik Sinner non era cominciato benissimo. Il campione di San Candido si era prima arreso a Djokovic nella semifinale degli Australian Open e poi aveva perso a sorpresa contro Mensik ai quarti di finale di Doha. Successivamente, però, Sinner ha cambiato marcia inanellando una serie di 25 vittorie di fila e trionfando ai Masters di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Ora il vantaggio nel ranking Atp su Alcaraz è aumentato, ma vediamo cosa potrebbe succedere in classifica da qui ai prossimi mesi.

Sinner è sicuro di restare in testa alla graduatoria mondiale almeno fino al giorno della finale di Wimbledon in programma domenica 12 luglio. Se l’azzurro dovesse mantenere la prima posizione anche dopo i Championships, arriverebbe addirittura a 80 settimane da numero 1 del ranking Atp, un risultato storico che gli permetterebbe di entrare nella Top 10 di sempre.

Sinner non conosce più ostacoli ed è pronto ad aggiornare ancora i libri di storia, complice anche l’assenza del suo più grande rivale Carlos Alcaraz. E il mondo del tennis stenta a credere a tutto questo…